The Witcher es, por mucho, la serie más solicitada por los espectadores alrededor del mundo en lo que va del año, según información de Parrot Analytics. Netflix, atento siempre a la demanda de sus usuarios, ha anunciado que ya se encuentra rodando una segunda temporada.

A pesar de haberse estrenado en diciembre del año pasado, la serie ha alcanzado picos de popularidad tales que aseguraron que su éxito se mantenga este verano. Con la siguiente entrega, es muy probable que se consolide como una de las producciones bandera de Netflix.

Parte de la aceptación que ha tenido la serie es gracias a Henry Cavill, actor que interpreta a Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mejorado mágicamente.

Sin embargo, The Witcher ya contaba con un sólido grupo de seguidores debido a los libros escritos por Andrzej Sapkowski en la que se basa su trama. Además, la saga de videojuegos también aportaron su cuota respectiva a la comunidad de fanáticos.

La serie producida por Netflix vendría a ser el live-action que hacía falta a la franquicia. Desde su estreno, ha barrido con la competencia, pues logró superar a The Mandolarian, la carta fuerte de Disney para el lanzamiento de Disney Plus, su servicio de streaming.

Una sorpresa más

La plataforma ha anunciado que antes de que estrene la segunda temporada de The Witcher, lanzarán una película animada basada en la historia Nightmare of the Wolf que girará en torno a Vesemir, el maestro de Geralt.

Se espera que The Witcher 2 llegue a Netflix en 2021.