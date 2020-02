Fullmetal Alchemist fue uno de los animes más populares de su época, cuya historia original mostró la vida de dos hermanos, Edward y Alphonse Elric quienes, con la ayuda de la alquimia, intentan revivir a su madre, sin tomar en cuenta el gran costo que deberán pagar por ello.

No está de más recalcar la cantidad de fanáticos que, hasta el momento, siguen recordando a sus personajes favoritos de la serie y homenajeándolos con algunos fanarts. Tal es el caso de la artista “Winter_7th”, quien ilustró al protagonista, El alquimista de acero, en diferentes versiones de otras series animadas.

En la imagen compartida, se puede ver a Edward como si fuera parte de Naruto, Bleach, One Piece, My Hero Academia y Kimetsu no Yaiba, el cual está teniendo bastante acogida entre la comunidad de fanáticos.

Edward Elric es dibujado en otros estilos. Créditos: @Winter_7th / Twitter

Y aunque hay algunos que resaltan mejor las características del personaje, en Demon Slayer es donde aparece se ve completamente distinto, ya que la trama es muy diferente a la de Fullmetal Alchemist, pero sin duda Edward sería un gran cazador.

La ilustradora también publicó con anterioridad la misma dinámica con protagonistas de otros animes y que sorprendieron en redes sociales por verlos con diferentes estilos de dibujo.