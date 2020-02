Este 22 de febrero se lanzó en Japón la edición #13 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump, y junto con esta el tan esperando Ranking Semanal de Popularidad, que en esta ocasión trae de regreso a uno de los más conocidos. En esta última publicación Kimetsu no Yaiba ha regresado al tan apreciado primer puesto luego de haberse mantenido bajo por varias semanas, y tras este hay otros títulos que lo siguen muy de cerca. Cabe resaltar que en esta vez One Piece no participó de la votación ya que cuenta con una portada y páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican cada días una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana Kimetsu no Yaiba sorprende ocupando el primer lugar, mientras que no muy de lejos lo sigue Yakusoku no Neverland, manga que está cada vez más cerca de su final, y en la tercera posición, revive desde las cenizas Haikyuu, la obra que también ha anunciado que ha entrado en su arco final.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #13 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump

1. Kimetsu no Yaiba

2. The Promised Neverland

3. Haikyuu

4. Dr. Stone

5. We Never Learn

6. Black Clover

7. Mitama Ghost Security

8. Jujutsu Kaisen

9. Agravity Boys

10. Act-Age

11. Samurai 8

12. Yuna de la posada Yuragi

13. Zipman!!

La semana pasada la portada estuvo dedicada al manga Act-Age, que cumplía dos años de aniversario desde que comenzó su publicación en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump, pero en esta ocasión está dedicada a One Piece, que está celebrando su colaboración con la marca de Cup Noodle “Hungry Days”, publicidad que se volvió tendencia no solo en Japón, sino también en el mundo.

Shonen Jump - Portada

Entre las curiosidades de esta semana está el hecho que se realizó una entrevista a Eiichiro Oda, autor de One Piece, y a Eisaku Kubonouchi, el diseñador encargado de realizar el arte para el comercial de “Hungry Days”. Por otro lado el manga Mitama Ghost Security ha recibido dos capítulos en esta edición, además de un par de páginas a color. Y finalmente se realizó el anuncio oficial confirmando que esta semana My hero Academia no lanzaría capítulo.