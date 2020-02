2020 es el año de las nuevas temporadas de animes, tal es el caso de Isekai Quartet, la segunda entrega de la serie animada que lleva el mismo nombre.

La ficción es considerada como uno de los más grandes crossovers de la comedia, juntando a personajes de otros universos en un ambiente muy divertido. Ahora muchos fanáticos están a la expectativa con la llegada de Naofumi, nuevo integrante y protagonista de Tate no Yuusha.

Por otro lado, el episodio siete de la segunda temporada de Isekai Quartet se transmitirá en la televisión japonesa a las 4:30 am (hora local), sin embargo, también se podrá ver en diferentes servidores web.

¿Cómo y a qué hora ver Isekai Quartet 2x07?

Isekai Quartet 2 Capítulo 07 se estrenará en Japón este 24 de febrero de 2020 a las 4:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): lunes 24 de febrero a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: lunes 24 de febrero a las 4:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: lunes 24 de febrero a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: lunes 24 de febrero a las 5:30 AM

Sinopsis oficial de Isekai Quartet 2

Los personajes de las series anime “Re:Zero”, “Overlord”, “KONOSUBA” y “Youjo Senki. The Saga of Tanya the Evil” encuentran en sus mundos un extraño botón rojo. Al pulsarlo todos a la vez, son transportados al Japón actual, donde tendrán que asistir a clases en un instituto.