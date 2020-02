Sin duda alguna la primera temporada de Go-Toubun no Hanayome fue una de las mejores de la temporada pasada de animes. La historia harem que cuenta el como un grupo de quintillizas se termina enamorando de su profesor se volvió de las más vistas por miles de fanáticos, pero lamentablemente 12 capítulos no fueron suficientes para contar toda la historia, es por eso que hace poco se confirmó que la serie contaría con una segunda temporada.

A través de Twitter oficial de Go-Toubun no Hanayome, se publicó hace unos días el primer póster promocional para lo que será la segunda temporada de este anime que a diferencia de otras franquicias no tendrá una gran variación en su nombre más que agregarle un 2. Por el momento no se ha comentado cuántos capítulos serán, pero los seguidores esperan que en esta ocasión puedan ser 24.

Go-Toubun no Hanayome - Segunda Temporada

PUEDES VER Ranking semanal: Kimetsu no Yaiba regresa al primer puesto tras varias semanas de ausencia

Pero ahora se ha revelado finalmente el primer tráiler promocional que nos muestra un poco de lo que será esta tan pedida segunda temporada que llegará a la pantalla chica en octubre de este año.

Mira aquí el tráiler de la segunda temporada de Go-Toubun no Hanayome

Sinopsis

El estudiante de preparatoria Futarō Uesugi es uno de los mejores estudiantes de su escuela, pero su vida es muy complicada: su madre murió hace años, no tiene amigos y su padre tiene que trabajar duro para poder pagar las deudas contraídas, mientras que Futarō y su hermana menor Raiha a menudo pasan hambre.