Natsumatsuri 2020: cantante Rina Katsuta y cosplayer Kaname ☆ estarán en nueva edición del evento

Ya no falta nada para el Natsumatsuri 2020, el festival de verano que se celebrará un año más en las las instalaciones de la Asociación Estadio La Unión (AELU), en Pueblo Libre. Ahora en conmemoración de sus 10 años de celebración se ha realizado la invitación a nuevos personajes japoneses que estarán animando a todo el público con sus presentaciones.

En esta décima edición del Natsumatsuri llegan al Perú Rina Katsuta, cantante que hasta el año pasado perteneció al grupo musical idol ANGERME y también Kaname, un cosplayer veterano que marca tendencia en Japón y el mundo.

La República tuvo la oportunidad de conversar con ambos invitados previo al evento y esto fue lo que respondieron a las preguntas que se les hicieron.

Rina Katsuta

¿Qué motivación tuvo para participar de esta edición del evento?

Soy una Idol, yo me dedico a cantar, bailar y en esta oportunidad me invitaron para participar de este Natsumatsuri, un evento que considero difunde la cultura japonesa.

El año pasado se graduó del grupo Angerme ¿Cómo tomó esa decisión?

En realidad depende de cada una la elección y el tiempo desde que decide graduarse, en mi caso yo lo decidí un año antes y tres meses previos hice el anuncio oficial.

¿Ha pensado en participar con otra agrupación o busca ser independiente?

La verdad creo que ya no deseo dedicarme tanto a la música, ya que mi pasión ha ido cambiando con el paso de los años, pero si se da la ocasión de presentarme en eventos para cantar y bailar, me gustaría hacerlo.

Si ya no te vas a dedicar al canto ¿Cuál es el nuevo sueño que vas a perseguir?

Luego de mi graduación comencé a construir un nuevo camino, pero ahora por el lado de la moda, pero si se pudiera me gustaría continuar a la vez con el mundo de la música, pero siempre dejando en claro que me dedicaré más a la moda.

¿Qué opina acerca de la mezcla entre la cultura peruna y japonesa aquí?

Perú y Japón son dos países que están muy alejados, pero al venir aquí he podido sentir un poco de Japón aquí, me sorprende poder sentirme en casa, además que me alegra saber que las relaciones se fortalecen cada vez más.

¿Qué expectativas tiene para este Natsumatsuri 2020?

Para la agrupación Angerme era algo muy normal salir de gira a presentaciones en el extranjero, pero es la primera vez que salgo sola y que vengo a Perú, me siento muy feliz de conocer a la gente y de saber que buscan saber más de mi cultura.

Kaname (Cosplayer)

¿Cuánto tiempo llevas en el mundo del cosplay?

Si lo contamos desde el año pasado, ya son12 años que me dedico a esta bonita afición.

¿Cuáles han sido sus personajes favoritos hasta el momento?

Me gustó mucho un personaje de Final Fantasy, Clowd, pero además me llaman mucho la atención todos los pertenecientes a la Shonen Jump, One Piece, Bleach, entre otros. Pero son tantos que no podría elegir a un favorito.

¿Cuál es el proceso para realizar un cosplay y cuánto tiempo toma realizarlo?

Para esto primero deben de tomar en cuenta la edad que tengo, que para sorpresa de muchos, es 42 años, por eso cuando interpreto a personajes como Eren de SNK, es un poco difícil pues debo tratar de verme más joven, transformarme completamente.

¿Cómo nació la idea de hacer cosplay?

Yo empecé a hacer cosplay en el año 2007, cuando participé de un Comic Market. Una vez ahí terminé metido en una zona llena de cosplayers y yo era el único de ropa normal, entonces al ver a los demás me sentí motivado ya que quería sentir y vivir lo mismo que ellos, a lo que le dicen el "show de los otakus".

¿Cuesta mucho realizar un cosplay?

Hay ocasiones en que por la complejidad del personaje lo envío a hacer, pero si hay algo que no me gusta lo modifico, pero en caso no sea algo muy complicado lo hago yo mismo. Por ejemplo cuando participo en cosplay grupal, lo ideal es que lo haga una sola persona para todos vernos bien y disfrutar juntos.

¿Además del cosplay tienes algún otro pasatiempo?

Además del cosplay también me gusta mucho cantar, temas de ‘Super Heros’ como Kamen Rider, además me gusta construir modelos de gunpla, de la serie Gundam, lo que a cualquier chico le gusta hacer en sus ratos libres, aunque últimamente he mostrado interés por la arquería, por lo que estoy pensando en inscribirme en clases.