My Hero Academia: el manga de la popular franquicia queda en pausa por esta semana

Uno de los animes y mangas más populares es sin duda My Hero Academia, que sale cada semana en la Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha y que está en uno de sus mejores arcos desde que salió.

Sin embargo, una mala noticia llegaría para los fanáticos de la franquicia, se trataría que el mangaka, Kohei Horikoshi, tendrá una pausa en la siguiente edición, llegando al número 14 y en cuanto a la animación estaría de vuelta para el siguiente 2 de marzo.

My Hero Academia - Tráiler

Aunque la revista no anunció nada más, pero se espera que los nuevos episodios lleguen pronto. My Hero Academia: Futari no Hero llegó en Japón en agosto de 2018, seguido de una cinta titulada Boku no Hero Academia: Heroes: Rising, que llegó el pasado 20 de diciembre y encantó a muchos fans.

Por su parte, Horikoshi, creador del manga, inició sus publicaciones de la historieta en la revista Shonen Jump de 2015 y desde ahí ha sido imparable. Cabe recordar que la edición 25 de este 4 de marzo llegará un compilatorio de todos los capítulos de la historia.