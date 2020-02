Anime Awards 2020: Kimetsu no Yaiba gana a ‘mejor anime del año’ en los premios Crunchyroll

Uno de los eventos más grandes en lo que respecta a animación japonesa llega gracias a los Anime Awards 2020 de Crunchyroll, el cual se llevó a cabo el pasado 15 de febrero en la sede de San Francisco eligiendo lo mejor en las diferentes categorías.

Como el mejor anime del año quedó Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer del estudio Ufotable, consiguiendo un total de 11 millones de votos en ocho idiomas diferentes de países como Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido y Canadá.

Kimetsu no Yaiba - Tráiler

La decisión dejó más que feliz a los fanáticos, ya que la serie animada ha sido considerada como la revelación del año, mostrando un buen argumento, excelente calidad de imagen y variedad en su diseño de personajes.

A continuación, se detalla la lista de todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2020, la cual también se encuentra en la página oficial del portal web de Crunchyroll.

ANIME DEL AÑO

Kimetsu no Yaiba (Ufotable)

MEJOR PROTAGONISTA

Senku - Dr. STONE

MEJOR ANTAGONISTA

Isabella - The Promised Neverland

MEJOR CHICO

Tanjiro Kamado - Kimetsu no Yaiba

MEJOR CHICA

Raphtalia - The Rising of the Shield Hero

MEJOR DIRECTOR

Tetsuro Araki y Masashi Koizuka - Attack on Titan Season 3

MEJOR ANIMACIÓN

Mob Psycho 100 II - Bones

MEJOR DISEÑO DE PERSONAJE

Satoshi Iwataki, Diseño original del personaje por Hiroyuki Asada - Dororo

MEJOR BANDA SONORA

Mocky, Carole & Tuesday

MEJOR ESCENA DE PELEA

Tanjiro & Nezuko vs. Rui - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

MEJOR PAREJA

Kaguya Shinomiya & Miyuki Shirogane - KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR

MEJOR ACTOR DE VOZ (JAPÓN)

Yuichi Nakamura da voz a Bruno Bucciarati en JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind

MEJOR ACTOR DE VOZ (INGLÉS)

Billy Kametz da voz a Naofumi en The Rising of the Shield Hero

MEJOR COMEDIA

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR - A-1 Pictures

MEJOR FANTASÍA

The Promised Neverland, CloverWorks

MEJOR DRAMA

Vinland Saga - WIT STUDIO

MEJOR SECUENCIA DE OPENING

Mob Psycho 100 II, ♪ 99.9 by MOB CHOIR feat. sajou no hana

MEJOR SECUENCIA DE ENDING

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR, ♪ Chikatto Chika Chikaa♡ - Konomi Kohara

ICONO DE LA INDUSTRIA

George Wada - Presidente de WIT STUDIO