Hablar de Dragon Ball Z es hablar de la infancia de toda una generación, de un anime que los marcó para siempre, pues los personajes, villanos y las impresionantes peleas hicieron que todos los días se sentaran frente al televisor a esperar su transmisión como si se tratará de un ritual después de llegar de a casa.

Resaltemos que todas las animaciones cuando inician tienen una canción introductoria la cual se conoce como opening, que es lo que nos indica de qué trata la historia.

Si eres fan del anime te habrás dado cuenta que la canción tanto en español como en japonés dice la frase “chala head chalá”, esta a primera vista no dice nada, pero si la analizamos te llevarás un gran sopresa.

Estas palabras traducidas al japonés significan “estar calmado, mantener la compostura o no preocuparse”. Pero en todos los idiomas, hay expresiones que pertenecen al argot popular de cada cultura. En este caso, aquella parte que dice “head chala”, es una frase que durante los años 80 en Japón quería decir que no hay problema o no te preocupes.

El opening de Dargon Ball Z se llamó originalmente “Chara Hetchara” y fue compuesto por Chiho Kiyooka, escrita por Yukinojo Mori, con arreglos de Kenji Yamamoto e interpretado por Hironobu Kageyama.