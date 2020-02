In/Spectre 2: ya estaría siendo coproducido por Crunchyroll

Una de las revelaciones del año es sin duda es In/Specter o también conocido en japonés como Kyokou Suiri, la cual relata la historia de Kotoko, una joven que obtiene poderes sobrenaturales que la unen tanto al mundo humano y espiritual.

En el camino, la protagonista del anime se juntará a Kuro, un muchacho con habilidades curativas que les fueron dados debido a un infortunio con un yokai. Y tras el éxito de la primera temporada, que contará con 12 episodios, muchos se preguntan por la segunda entrega de la ficción.

¿Cuándo llegará la segunda temporada de In/Specter?

El anime está siendo producido por el estudio de animación Brain´s Base, que ha creado otras obras Blood Lad 2013 y Spife and Wolf 2. Además, estará dirigido por Keiji Gotou, quien trabajó para la serie Kiddy Grade.

In/Specter fue coproducido por Crunchyroll como parte del comité de producción de la animación desde inicios del 2019, y lo estrenó en enero de 2020 contando con 5 episodios hasta el momento.

Sin embargo, la segunda parte estaría en creación, según expone el portal web “Monsters and Critics”, aunque por el momento no se tiene muchos detalles de la trama que abarcará ya que debe ponerme al día con el manga. Lo más probable es que la siguiente entrega llegaría para mediados del 2021.

Hasta el momento, no se ha anunciado el tema de apertura y final de la temporada 2 de In/Spectre. En el caso de la primera parte due “Mononoke in the Fiction” de Uso to Chameleon y “Last Dance” a cargo de Mamoru Miyano.