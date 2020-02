Este lunes 10 de febrero se lanzó en Japón la edición #11 - 2020 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump, y junto con esta el tan esperado Ranking Semanal de Popularidad que ha traído grandes sorpresas. En este último lanzamiento trae grandes sorpresas, ya que Dr. Stone ocupa el primer puesto y My Hero Academia ha vuelto a lo más alto después de mucho tiempo. En esta ocasión One Piece no participó ya que está en su semana de descanso y Kimetsu no Yaiba tampoco porque ha sacado una nueva portada.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican cada 7 días una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana Dr. Stone sorprende llegando a la primera posición, mientras que lo sigue muy de cerca My Hero Academia en el segundo puesto y detrás de ellos está Yakusoku no Neverland en el tercer puesto.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #11 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump

1. Dr. Stone

2. My Hero Academia

3. The Promised Neverland

4. Chainsaw Man

5. Jujutsu Kaisen

6. Act-Age

7. Yuna de la posada Yuragi

8. Black Clover

9. Agravity Boys (Capítulo de 23 páginas)

10. Mitama Ghost Security

11. Yozakura-san Chi no Daisakusen

12. Samurai 8

13. Zipman!!

Shonen Jump - Ranking de Popularidad

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a un nuevo manga en lanzamiento, se trató de ‘Guardian of the Witch’, obra escrita por el Sakano, pero esta semana la Shonen Jump vuelve a lo de siempre colocando a uno de los populares, se trata de ‘Kimetsu no Yaiba', la obra del mangaka Koyoharu Gotoge, que cada vez está más cerca de su final.

Shonen Jump - Portada #11 | 2020

Entre las curiosidades de esta semana está que dos conocidos títulos, Black Clover y Haikyuu no tendrá capítulos en esta ocasión. Por otro lado se ha anunciado que los dos lanzamientos más recientes ‘Mashle’ y ‘Guardian of the Witch’ ya pueden ser encontrados en el catálogo virtual del sitio web oficial de la Shonen Jump, MangaPlus.