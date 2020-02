Manga Plus aumenta usuarios extranjeros tras el cierre de páginas ilegales de manga

La lucha por quitar las páginas web que distribuyen mangas de forma ilegal a través de Internet, se va volviendo cada vez más persistente, logrando que tales plataformas como Manga Rock y Mangastream ya no se encuentren disponibles.

Con tal acontecimiento, la plataforma oficial de Shueisha, una de las editoriales más grandes de Japón, Manga Plus, haya incrementado velozmente una suma de fanáticos del anime y manda.

La noticia la reveló Yuuta Momiyama, subjefe de la revista Shonen Jump, quien a través de su Twitter publicó la impactante información. El aumento habría crecido de 175 a 191 países y regiones del mundo.

En cuanto a la audiencia, el índice fue de aproximadamente de 1,65 millones de usuarios únicos en el último informe de 2019. Esto se logrado tras quitar las páginas web piratas en las que se publicaban los mangas de forma ilegal.

Tuit del subjefe de Shonen Jump. Créditos: @momiyama2019/Twitter

Algunas regiones, el aumento de seguidores se habría incluso cuadruplicado. Manga Plus, es la web principal de Shueisha conocida por mostrar diversos contenidos como One Piece, Dragon Ball Super, Boruto: Next Generations, Kimetsu no Yaiba y My Hero Academia.