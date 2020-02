Shingeki no Kyojin 126: Mikasa toma una decisión ante el nuevo rechazo de Eren

Muchos fans de Shingeki no Kyojin siempre creyeron en el amor incondicional de Mikasa hacia Eren Jaeger, sin embargo, es últimos episodios se conoció los verdaderos sentimientos del protagonista hacia su hermana adoptiva, los cuales no eran más de odio, según mencionó.

Tras estas dolorosas palabras, la joven guerrera optó por demostrar que sus emociones no eran debido a su clan Ackerman, los cuales tienden a servir a su sangre real, sino que eran de amor.

Ante ello, es cuando ella decide deshacerse de su bufanda que le regaló Eren de pequeña y así mostrar su absoluta libertad. Sin embargo, en el capítulo 126 del manga de Shingeki no kyojin, fue Louis quien se quedó con la bufanda.

Ella es integrante del Cuerpo de Exploración y que ha admirado a Mikasa desde pequeña, cuando fue salvada junto a su madre por la joven Ackerman en la Defensa de Trost antes los titanes.

En plena conversación, Louis le explica a la guerrera que habló sobre el asunto de la bufanda con Eren, pero su reacción no fue la más esperada. “Solo un momento hablé con el señor Jaeger sobre ti. Me dijo que tirara esta bufanda”, declaró Louis.

Al escuchar tal revelación, Mikasa no pudo evitar sentirse triste y tomó la bufanda de vuelta a pesar que su compañera insistía en quedársela. En escenas finales se le ve preparándose para luchar y detener a Eren, no obstante, el objeto no aparece en ningún lado, por lo que este hecho solo se descubrirá más adelante en el manga.