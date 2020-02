El manga 971 de One Piece estaba siendo esperado por todos sus seguidores alrededor del mundo, pero esta semana no saldrá. La obra shonen más popular de los últimos años escrita por el reconocido mangaka Eiichiro Oda, está llegando al final de uno de sus arcos más interesantes hasta el momento, pero justo cuando ser acercaba al final de este se anunció un nuevo algo inesperado, esta semana no habrá manga.

En el pasado capítulo 970 del manga de One Piece se vio como Oden tras perder la paciencia se dirige junto con los Vainas Rojas a la isla en la que se encuentra el líder de los Piratas Bestia, Kaido, pero este fue detenido a la salida del pueblo de Kuri. En ese lugar se libró una feroz batalla en la cual lamentablemente fueron los samurai quienes cayeron, ahora todos han sido condenados a muerte ¿Qué sucederá en el siguiente episodio?

El último 6 de febrero se deberían de haber publicado los tan esperados spoilers del capítulo 971 de One Piece, pero los seguidores se han quedado ansiosos por esto, ya que ninguna de las webs que normalmente publican las primeras capturas de los scans ha dicho nada acerca del tema.

¿Por qué no habrá manga de One Piece esta semana?

Esta semana no se ha publicado el manga en la revista Weekly Shonen Jump, es por eso que no han llegado spoilers ni nada por el estilo.Esto es porque el mangaka Eiichiro Oda se tomará un descanso previo al cierre de uno de los arcos más importantes en su historia.

El capítulo 971 del manga de One Piece será publicado nuevamente la semana que viene en la Shonen Jump, por lo que podremos ver el capítulo online y de manera legal el día domingo 16 de febrero de este año a través de la web MangaPlus