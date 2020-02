My Hero Academia EN VIVO ONLINE 4X17: cómo y a qué hora ver el nuevo capítulo de la cuarta temporada

My Hero Academia o también conocido como Boku No Hero Academia es sin duda uno de los animes del momento, que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los favoritos de miles de fanáticos no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Ahora en su cuarta temporada Deku y los demás de la case 1-A se verán implicados en un caso que les podría costar la vida.

Hasta la fecha habíamos podido ver en las tres primeras temporadas como Midoriya aprendía a controlar su poder a medida que participaba de diversos entrenamiento. Pero en esta última entrega se están dando a conocer todos los secretos detrás de la sociedad en la que todos nacen con poderes ¿Qué podría suceder ahora?

¿Cómo y a qué hora ver My Hero Academia 4x16?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este sábado 08 de febrero de 2020 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 08 de febrero a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 08 de febrero a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 08 de febrero a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 08 de febrero a las 5:30 AM