Haikyuu!!: To the Top 4x04: cómo y a qué hora se estrena el cuarto episodio

Uno de los animes de temporada es sin duda Haikyuu, la cual regresa con su cuarta temporada y estará a cargo de Production I.G., el cual se basará en el manga del mismo nombre de Haruichi Furudate, quien llegó a la fama con esta obra.

Esta nueva entrega contará con 24 episodios que serán transmitidos en dos partes y seguirá contando con los campeonatos de Shoyo Hinata y sus demás compañeros de vóley que seguirán entrenando para el Torneo Nacional.

Además, la franquicia contaría con dos nuevas OVAs, siendo la primera Land vs. Sky que se estrenará en la Jump Festa 2020 y en Toho Animation. Mientras que The Volleyball Way llegará en BD el 22 de enero.

¿Cómo y a qué hora ver Haikyuu!!: To The Top capítulo 05?

Haikyuu!!: To The Top capítulo 05 se estrenará en Japón este viernes 07 de febrero de 2020 a las 23:30 en AT-X, emitiéndose posteriormente en Tokyo MX, BS11 y WOWOW. También podrá verse vía streaming en Japón vía dTV, GYAO! y otros servicios como la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 07 de febrero a las 7:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 07 de febrero a las 8:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 07 de febrero a las 9:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 07 de febrero a las 10:30 AM

Haikyuu: To The Top - Tráiler

Sinopsis de Haikyuu!!: To The Top

La sinopsis oficial del anime relata lo siguiente: “Shoyo Hinata ha querido jugar al voleibol desde que vio triunfar a un jugador de pequeña estatura en el Torneo Nacional cuando estaba en primaria. Por desgracia, cuando finalmente consiguió formar un equipo fue aplastado por su rival Tobio Kageyama. Al ingresar en el Instituto Karasuno, el mismo al que atendió su ídolo, Hinata se dispone a cumplir su sueño de jugar en un equipo de voleibol de primer nivel. El problema es que Kageyama, ya convertido en una promesa de este deporte, también forma parte de él. Pero, ¿es posible que la rivalidad entre ambos sea lo mejor que le ha pasado jamás al equipo? ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias para formar una combinación legendaria que les permita alcanzar la gloria en el Torneo Nacional?“.