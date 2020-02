Para nadie es un secreto que My Hero Academia está pasando por uno de sus mejores momentos, con la emisión de su nueva temporada, ha alcanzado gran popularidad no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Pero parece que no todo es bueno para la obra del mangaka Kohei Horikoshi, ya que desde China ha llegado un reclamo que podría comprometer el futuro de la franquicia.

El pasado 2 de febrero se publicó a través de la página MangaPlus el capítulo 259 del manga de My Hero Academia (Boku no Hero Academia), en este se reveló que los héroes estaban preparando todo para dar una emboscada al grupo de villanos llamado ‘Frente de Liberación Paranormal’. Pero la revelación del nombre de uno de sus personajes es lo que ha generado gran polémica.

Se trata del conocido 'Doctor' que trabajaba como la mano derecha de 'All For One'. En capítulos anteriores se dio a conocer que se hacía llamar Daruma Ujiko, pero finalmente su verdadero nombre ha salido a la luz, se llama 'Shiga Maruta'.

My Hero Academia - Manga 259

La polémica llegó desde China, en donde se recuerda que durante la segunda guerra mundial, se usaba el término ‘Maruta’, para referirse a las personas que eran usadas para los experimentos llevados a cabo por los japoneses, todo esto como parte del Escuadrón 731 de la Armada Imperial Japonesa. Tras la llegada del último capítulo de MHA un portal web de ese país reveló que tomarían cartas en el asunto.

Escuadrón 731 de la Armada Imperial Japonesa

Como primeras medidas, tanto el anime como el manga fueron retirados de los portales en donde podían ser visualizados, además que el juego que se venía desarrollando también ha sido puesto en pausa. Con respecto al tema, el autor de la obra pidió disculpas públicas y además aseguró que se cambiaría el nombre del personaje.