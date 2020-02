Parece que el final del manga de Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins) se quiere hacer esperar. Este 03 de enero de 2020 se publicó el capítulo 340 de la obra escrita por el mangaka Nakaba Suzuki y que se viene difundiendo gracias a la revista Weekly Shonen Magazine. Esta última entrega ha sorprendido a todo el mundo tras mostrar un inesperado desenlace.

En el capítulo pasado del manga de Nanatsu no Taizai, tras haber despertado como el Rey del Caos, Arthur “derrota” a su eterno enemigo, Cath Palug, y Merlín envía a los Siete Pecados Capitales al reino de Liones, quedándose a solas con el monarca de Camelot y ahora incluso del mundo. Pero no todo parece estar bien.

NANATSU NO TAIZAI MANGA 340 RESUMEN COMPLETO

Los Siete Pecados Capitales han vuelto al reino de Liones. Todos se muestran confundidos, Diane se pregunta en dónde están Arthur y Merlin, entonce Ban le responde que lo más posible es que no quieran estar con ellos ya que se sienten incómodos luego de todo lo que pasó.

Pero Elizabeth le pregunta a Meliodas si es que deberían de hacer algo, ya que parecía que Merlín estaba sufriendo, pero él le dice que no tiene porque preocuparse. Mientras tanto en el mundo creado por Arthur, se encuentran la hechicera y el joven rey, quien aún no entiende del todo lo que significa cargar con el poder del Caos.

Merlín ve que la espada sagrada tiene una forma extraña y es así que se percata que el poder del Caos en Arthur aún no está completo. La dupla mantienen una conversación acerca de lo que deberían de hacer ahora, pero el joven también aprovecha para preguntar por qué mantuvo el tema del caos en secreto de todos los demás, a lo que ella responde que es algo sin importancia y que todo lo hizo por su propia satisfacción.

De regreso en el castillo de Liones, Meliodas y Elizabeth conversan, mientras que Elaine le habla a Hawk sobre la muerte de Escanor, pero este no puede creer lo que ha pasado y empieza a llorar. Entonces Ban se acerca al capitán y le dice que no peden dejar a Merlin y Arthur solos, pero King se acerca y dice que no hay de que preocuparse, que Cath ya ha sido derrotado.

Entonces Meliodas menciona algo que deja a todos sin palabras “Cath aún sigue con vida”, esto se debe a que el animal logró comer un brazo de Arthur y ahora también cuenta con el poder del Caos. Tras esto dice que una nueva amenaza ha aparecido y que deben ir a detenerla, de lo contrario el mundo entero será convertido en un infierno.

Mientra tanto en el otro mundo, Arthur y Merlin están conversando tranquilos, hasta que sienten una misteriosa presencia y de un momento a otro son abrumados por un inmenso poder. A las afueras de donde están aparece Cath Palug, quien logró sobrevivir al ataque del Rey del Caos, y ahora ha vuelto con una forma mucho más grande y aterradora. Es así que la hechicera se lanza e intenta detenerlo.