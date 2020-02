El capítulo especial de Death Note, Never Complete, llegará este 4 de febrero de 2020 y contará los acontecimientos luego de la muerte del primer Kira, trayendo a conocidos personajes como Ryuk, Near y Matsuda.

Aunque ya era sabido que el manga one shot se estrenaría en la revista mensual Jump SQ #3, correspondiente a marzo, un nuevo informe de Manga Plus indicaría que la aplicación oficial de Shueshia, confirmó que el reciente episodio llegará al dispositivo el mismo día a las 00:00 (hora local).

Death Note - Tráiler de la versión live action

Esto sin duda es una gran noticia para todos los fanáticos y seguidores de Tsugumi Oba y Takeshi Obata, quienes podrán disfrutar del contenido original de la historieta. En cuanto a la trama, Ryuk irá nuevamente al mundo de los humanos para dejar caer la libreta de la muerte y encontrar a un nuevo Kira.

La aplicación Manga Plus es el sitio oficial de Shueisha en el que se pueden leer gratuitamente los mangas y esto sería en paralelo con el país nipón. Entre los episodios más recientes que publica continuamente la editorial, son Kimetsu no Yaiba y The Promised Neverland, los cuales son muy populares entre la comunidad de fanáticos.