Todo un referente. La última temporada de Dragon Ball titulada “Super” no fue del agrado de todos los fans, pero no ha dejado a nadie indiferente. De hecho, el anime logró la mejor recaudación para Toei Animation, por lo que es valido afirmar que es la número 1 de la compañía.

Así lo revelaron los últimos datos financieros del año fiscal, correspondientes con el tercer trimestre del año. Un logro remarcable si se tiene en cuenta que el último episodio del “Torneo de la Fuerza” se emitió hace dos años.

Datos irrefutables

Sin embargo, el éxito del shonen jump no se limita solo en Japón, donde su la diferencia frente a la competencia es abismal. De hecho, en el mercado internacional también ocupa el primer lugar, obteniendo el título de “el anime más exitoso del mundo”.

En la lista le siguen otros animes contemporáneos como One Piece y Pretty Cure, así como Saint Seiya y Digimon. No obstante, no le pueden hacer sombra a Dragon Ball.

Los héroes de Dragon Ball Super

Tras estas noticias, no sería de extrañar que la creación de Akira Toriyama retorne en forma de película o serie. Como se recuerda, el manga aún continúa las historias de los guerreros saiyajin.

En esta continuación, Goku y Vegeta se enfrentan a un villano fuera de serie, desconocido para gran parte del universo pero temido para quienes conocen más que su nombre: Moro, el devorador de planetas.

Tal es el aspecto y poder del nuevo enemigo que el dibujante responsable del manga, Toyorato, ha revelado que el temible personaje representa al diablo.

“Pensé en basarme en una cabra, un símbolo del demonio en occidente. Es un personaje que expresa maldad completa y que puede asesinarte en cualquier momento”, detalló el mangaka.