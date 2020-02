Hace algunos meses se anunció una posible película live action de Dragon Ball a cargo de Disney, lo cual reivindicaría lo sucedido en el 2009 con Dragon Ball Revolution y que decepcionó a miles de fans.

Ahora una nueva información a cargo de We Got This Covered indicaría que La casa del ratón tiene planes para explotar la franquicia al máximo y crear un universo entero para la saga del popular saiyajin.

Goku SSJ4 es dibujado por Toyotaro

Además, la noticia habría nacido debido a la publicación de un artista de Instagram, Yadvender Singh Rana o más conocido como “UltraRaw26”, quien compartió una ilustración de Dragon Ball y sus comentarios llamaron la atención de los usuarios.

“Hace algunos días escuché este rumor de que Disney está planeando iniciar una nueva franquicia live action de Dragon Ball con la esperanza de imitar el éxito del Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora bien, esto es solo un rumor, no sé si es REAL o no. Solo espero que algún día el Super Saiyan 4 haga una entrada al live action”.

Aunque muchas películas occidentales adaptadas de animes como Bleach, Death Note, Ghost in The Shell y Fullmetal Alchemist, no han conseguido el éxito esperado, los rumores indicarían que esta vez Disney tendría a su disposición un reparto con artistas de origen asiático.

Entre ellos, Ludi Lin, quien tomó el papel del Ranger Negro en 2017, sería la principal opción para interpretar a Goku y Henry Golding como Vegeta, sin embargo, nada está dicho y solo queda esperar a un comunicado oficial de Disney sobre este proyecto.