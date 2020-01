Sin duda alguna Kimetsu no Yaiba fue uno de los animes más populares del 2019, pese a que su serie ya no está en emisión, su manga se sigue publicando de manera regular cada semana en las páginas de la reconocida revista japonesa Weekly Shonen Jump, además de poder ser leído en la web oficial Manga Plus. Ahora después de casi un año se ha dado un anuncio para los fanáticos de este lado del mundo.

Para nadie es un secreto que el manga de Kimetsu no Yaiba ha sido uno de los más vendidos en Japón, tanto así que ha llegado a rivalizar con uno de los grandes de la industria como lo es One Piece, por eso era solo cuestión de tiempo para que se dieran las primeras luces de su llegada a Latinoamérica. Muy pronto la obra de Koyoharu Gotoge estará al alcance de todos sus fanáticos.

A través de sus cuentas oficiales, Panini ha confirmado que el manga más popular del momento, Kimetsu no Yaiba llegará a México totalmente traducido. Esto ha sido gracias a que durante mucho tiempo miles de seguidores de la franquicia estuvieron presionando en Twitter para que la obra japonesa llegara a las librerías de su país.

Se ha confirmado que el manga estaría llegando el próximo 25 de marzo, pero la pre-venta comenzará este 31 de febrero, por lo cual todos los interesados ya pueden realizar su reserva. Otro dato interesante, es que a diferencia de otros lanzamientos, este no será de un solo tomo, sino que se pretende publicar directamente los dos primeros.