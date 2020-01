Ten cuidado, te podrías enamorar. Kimetsu no Yaiba es sin duda alguna uno de los títulos más populares del momento, por eso no es sorpresa que haya fanáticos que se animen a realizar geniales cosplays, pero el que verás a continuación ha dejado con la boca abierta a todas las chicas que tiene devoción por el personaje de Inosuke.

El bello joven que lució todos sus atributos ha cautivado los corazones de las fanáticas, quienes son grandes admiradoras de la obra del mangaka Koyoharu Gotouge.

PUEDES VER Nanatsu no Taizai 3x16: Drole y Gloxina son asesinados por Chandler

Y es que el distingo caballero no dudó ni un segundo en despojarse de sus ropas para lucir su esculpido cuerpo acompañado de las ropas del conocido personaje Inosuke de Kimetsu no Yaiba. Como saben los seguidores de esta franquicia, el anime está por lanzar una versión live action, pero estas fotos nos dan un primer vistazo para imaginar como sería el personaje en la vida real.

Taryn es un joven cosplayer que desde hace varios años viene robando los corazones de las fanáticas del anime, y en esta ocasión de Kimetsu no Yaiba, para tal hazaña ha creado el más increíble cosplay ‘ultra realista’ de Inosuke, quien en la serie es uno de los personajes que acompaña a Tanjiro Kamado y su hermana menor Nezuko.

En la galería que se encuentra en la parte superior podrás apreciar las fotografías compartidas por el joven cosplayer. No hay duda que Taryn luce idéntico a Inosuke de Kimetsu no Yaiba, es por eso que no dudó a la hora de realizar una sesión fotográfica tan divertida como candente que hace caer tanto a mujeres como hombres.