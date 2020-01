Luego de más de 10 años de publicación, el manga de Shingeki no Kyojin estaría llegando a su final, concluyendo así una historia que atrapó a muchos y consiguió a miles de fanáticos. En cuanto al anime, se habría anunciado que su cuarta temporada sería la última.

Sin embargo, recientemente se habría anunciado sobre una próxima convención en el país nipón que se llevará a cabo en marzo, este será nada menos que el Anime Japón, evento en el cual se da a conocer diferente información sobre algunos populares títulos animados.

Con esto, se predice que Shingeki no Kyojin también tendría lugar en el festival y se hablaría de su próxima cuarta temporada. Según se informó en la cuenta de Twitter “AoTWiki”, la convención se llevaría a cabo el 21 de marzo y que el panel de la franquicia sería después de Fate/Grand Order.

Evento de Shingeki no Kyojin. Créditos: Twitter: @AoTWiki

En el Anime Japón 2020 asistirán también conocidas celebridades como los actores de voz de Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlet y Raner Braun, por lo que no se duda que puedan dar algunos adelantos de la nueva temporada.

Por otro lado, un nuevo rumor indicaría que la casa de animación de Shingeki no Kyojin, WIT Studio, no participará en la cuarta entrega del anime, indicando tal vez que una nueva productora se encargaría de finalizar la saga. Aunque esto no está confirmado, se espera que la animación continúe conservando la calidad con la que tiene acostumbrado a los fans.