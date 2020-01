Ranking Semana: One Piece quedó sepultado ¡Jujutsu Kaisen a la cabeza!

Una semana más del Ranking de Popularidad, ahora con el número 09 de la revista Shonen Jump que fue lanzado hoy 27 de enero de 2020, que en esta ocasión trae una gran sorpresa para todos sus fanáticos. A diferencia de otras ocasiones, los más populares han quedado atrás, Jujutsu Kaisen se ha hecho con el primer puesto, dejando atrás a One Piece. Por esta edición Kimetsu no Yaiba no participó porque ha lanzado páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana Jujutsu Kaisen fue la gran sorpresa llevándose el primer puesto, mientras que One Piece quedó en segundo y Yakusoku no Neverland está en tercero.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #09 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump

1. Jujutsu Kaisen

2. One Piece

3. The Promised Neverland

4. My Hero Academia

5. Act-Age

6. Haikyû!!

7. Black Clover

8. Chainsaw Man

9. We Never Learn

10. Yozakura-san Chi no Daisakusen

11. Samurai 8

12. Yuna de la posada Yuragi

Shonen Jump

PUEDES VER Nanatsu no Taizai: dos entrañables personajes morirán en próximo episodio

La semana pasada la portada estuvo dedicada a un nuevo manga en lanzamiento, se trató de Undead Unluck, obra escrita por el mangaka Yoshifumi Tozuka, y esta semana la Shonen Jump le da la oportunidad a otro novato, se trata de ‘Mashle’ un nuevo título que viene siendo desarrollado por el mangaka Hajime Koumoto.

Shonen Jump

Entre las curiosidades de esta semana está que Kimetsu no Yaiba ha entrado en su momento clímax y lo celebra con páginas a todo color. Por otro lado uno de los títulos debutantes, ‘Undead Unluck’ sorprende con un capítulo de hasta 25 páginas, algunas de ellas a color.