Isekai Quartet 2 Capítulo 03: entérate aquí dónde y a qué hora ver el tercer capítulo de la temporada 2

Sin duda alguna la temporada 2020 de animes llega más que recargada, ahora le llega el turno a Isekai Quartet 2, la segunda parte de la serie que lleva el mismo nombre. Este es considerado como uno de los mayores crossovers del género, ya que hasta hace unos meses había reunido a los protagonistas de varios mundos en un ambiente lleno de comedia, pero los fanáticos están ansiosos por ver la introducción de un nuevo miembro, se trata de Naofumi, protagonista de Tate no Yuusha.

El primer capítulo de la segunda temporada de Isekai Quartet se emitirá en la tv japonesa a las 4:30am (Hora Local), pero también podrá ser visto en diversas webs en la tarde.

¿Cómo y a qué hora ver Isekai Quartet 2?

Isekai Quartet 2 Capítulo 03 se estrenará en Japón este 27 de enero de 2020 a las 4:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Lunes 27 de enero a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Lunes 27 de enero a las 4:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Lunes 27 de enero a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Lunes 27 de enero a las 5:30 AM

Sinopsis

Los personajes de las series anime “Re:Zero”, “Overlord”, “KONOSUBA” y “Youjo Senki. The Saga of Tanya the Evil” encuentran en sus mundos un extraño botón rojo. Al pulsarlo todos a la vez, son transportados al Japón actual, donde tendrán que asistir a clases en un instituto.