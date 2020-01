Todos hemos disfrutado con las aventuras de Gokú, a lo largo de la historia el poderoso saiyajin ha mostrado toda clase de transformaciones, pero sin duda alguna fue la fase ‘God’ la que dejó sin palabras a todos, ya que ponía al personaje en un nuevo nivel, llegando a rivalizar con las deidades del universo al que pertenece.

Tanto en la película como en el anime se reveló que para llegar a esa fase era necesario que 5 saiyajins de corazón puro se tomaran de las manos concentrando todo su ki, solo entonces uno de ellos se levantaría como el ‘Dios Saiyajin’. En la película para que Gokú llegara a este estado participaron Vegeta, Trunks, Goten, Gohan, y Videl (Que estaba embarazada), pero ¿Cómo lo consiguió Vegeta?

Dragon Ball Super - Goku SSJ God Ritual

En el anime de un momento a otro apareció el príncipe de los saiyajin tras su entrenamiento, y ese ya dominaba el estado ‘SSJ God’, es más, llegaba hasta el modo ‘Blue’. Ahora después de mucho se ha revelado como es que el guerrero llegó a obtener tal poder. Esto fue gracias aun grupo de fanáticos, quienes descubrieron un secreto que estaba muy bien oculto en el juego de ‘Dragon Ball Kakarot’.

Dragon Ball Super - Vegeta Super Saiyajin God

“Según los datos extraídos en los archivos del juego de DBZ Kakarot, parece que fue Wiss quien hizo los preparativos necesarios para ayudar a Vegeta a convertirse en un Super Saiyajin God. Sin embargo, el ritual fue hecho con Gohan, Goten, Trunks, Trunks del futuro y un personaje misterioso que aún no ha sido revelado.”

Dragon Ball Super - DBZ Kakarot

Lo más posible es que el último personaje no mencionado fuera Videl, ya que en el código extraído no aparece el nombre de Goku, esto podría deberse al orgullo de Vegeta al no querer recibir la ayuda de su mayor rival.