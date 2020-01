El último lunes 20 de enero fue lanzado el episodio 56 del manga de Dragon Ball Super, el cual continua la historia con la que el anime todavía no inicia producción.

La última entrega fue muy reveladora, ya que pudimos saber que Merus, el patrullero galáctico que estaba entrenando con Goku, era en realidad un ángel. Ahora con Moro de camino a la Tierra, fans ya saben quiénes serán los que se encarguen de enfrentarlo.

Con Goku y Vegeta regresando a la Tierra para acabar con este villano, Toyotaro, encargado del arco de Dragon Ball Super, nos reveló quiénes le harán frente al “Devorador de Planetas”.

Los androides 17, 18 y los Guerreros Z tendrán que mostrar todas sus habilidades para acabar con el villano o hacer el tiempo necesario para que Goku y Vegeta lleguen para acabarlo.

Los hermanos se hacen presente cunado el androide 73 planeaba activar la técnica de Moro, para absorber la energía vital de Gohan y Piccolo. Con una patada en el rostro, número 18 evitó que el villano se quedara con el ki de sus compañeros.

“A partir de ahora no podremos luchar sin ustedes, no sin un humano artificial que no tiene ki”, comentó Piccolo al saber sobre el poder de número 73.

Quiénes también tendrán que hacerse presente en la pelea son el resto de los Guerreros Z, Gohan, Piccolo, Krilin, Yamcha, Tenshinhan y el Maestro Roshi.