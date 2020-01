En el pasado capítulo de Boruto: Naruto Next Generations se mostró a un nuevo personaje llamado Enko Onikuma, quien forma parte del equipo 40, la habilidad de esta joven le permite hacer uso de un jutsu exclusivo de su clan con diferentes funciones, por lo que algunos miembros de su grupo le teman.

Ahora en el episodio 140 del anime, se vio una escena muy peculiar encabezada por Inojin, quien les pide ayuda a sus padres Ino y Sai, para que les ayude en su entrenamiento. La lección empieza practicando con el Jutsu: Cambio de Cuerpo y Mente, por lo que el hijo de los ninjas deberá ponerse a prueba, intentando que Chocho Akimichi evite comer sus papas.

Sin embargo, Inojin no logra los resultados haciendo que Ino lo presione cada vez más, por lo que Sai interviene y le insinúa a entrenar con otra de sus técnicas. Al escuchar esto, la joven Yamaka empieza una elevada discusión con su esposo, en la que su hijo aplica el conocido jutsu para intervenir en la mente de Sai y así persuadir a su padre para que se disculpe.

Luego de un rato de pelea, Inojin le indica a su madre que no deberían pelear con él y su intención de aprender la técnica para ayudar a los demás, causando el asombro de su madre. Más adelante la hija de Chouji aconseja a Sai a abrazar a su esposa y finalmente se reconcilian.

Boruto - Pelea de Ino y Sai

Aunque la escena no duró más de cuatro minutos, esta sería la primera vez para la pareja en la que inician una fuerte discusión, causando el asombro de muchos fans ya que hasta el momento, el anime no habría mostrado mucho sobre su relación. Por lo que no se pudo evitar que algunos seguidores la estén considerando como uno de los “ships” favoritos.