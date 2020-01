Nanatsu no Taizai EN VIVO ONLINE 3x15: cómo ver el capítulo de estreno [VIDEO]

Tras varios episodios en los que se mostró como Diane y King eran sometidos a una prueba por sus predecesores, en la que terminaron conociendo la realidad de lo que sucedió hace 3000 años y también aprendimos un poco acerca de Gowther, quien es en verdad un muñeco creado por uno de los mandamientos que se reveló ante el rey demonio, ahora se vienen las batallas más crueles del anime.

En el último capítulo se vio la aparición de dos poderosos demonios de grado superior quienes afirman haberse encargado del entrenamiento tanto de Meliodas como de Zeldris, estos dos se ponen al servicio del representante del Rey Demonio y aseguran poder recuperar al hermano mayor quien está despertando como el sucesor del señor de la oscuridad. Un nuevo reto aparece en el camino de los Siete Pecados Capitales ¿Serán capaces de derrotarlos?

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 3 de Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin?

Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, capítulo 15 se estrenará en Japón este 22 de enero de 2020 a las 3:30 a. m. (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno.

Centroamérica (excepto Panamá): Miércoles 22 de enero a las 2:30 A. M.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Miércoles 22 de enero a las 3:30 A. M.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Miércoles 22 de enero a las 4:30 A. M.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Miércoles 22 de enero a las 5:30 A. M.

¿Qué pasó en Nanatsu no Taizai 3x14?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando a Zeldris, uno de los hijos de Rey Demonio hablando con su padre acerca de la situación actual, él le dice que debe de eliminar a los Siete Pecados Capitales, además de recuperar a su hermano, el legítimo heredero al trono de la oscuridad Meliodas. Para esto intenta contactar con los Mandamientos que se habían repartido por Britania para destruirlo todo.

Pese a que Zeldris llamaba una y otra vez ninguno de los Mandamientos respondía a su llamado, esto era porque en su mayoría habían sido derrotados por Meliodas y sus compañeros. Pero finalmente el demonio recibe respuesta de Gloxina, el rey hada, y Drole, el rey de los gigantes, estos dos le indican que han abierto los ojos y que ya no desean formar parte de su grupo, entonces la marca que tiene desaparece. En otro escenario vemos a Monspeet y Derieri, quienes simplemente no quisieron acudir al llamado, este duo se ha dado cuenta que tal vez seguir peleando no tenga sentido y han decidido alejarse de la batalla.

Zeldris está desesperado, y es en su peor momento que aparecen frente a el dos siluetas, se trata de Chandler y Cusack, quienes son demonios de rango superior, su poder es mucho superior al de los Pecados Capitales. Estos dos le ofrecen su ayuda al hijo de Rey Demonio. Una vez enterados de la situación actual Chandler se pone en camino para recuperar el Meliodas.

El día se convierte en noche y en frente de los Pecados Capitales aparece el poderoso Chandler, quien se identifica como el maestro de Meliodas, aquel que le enseñó la técnica ‘Full Counter’. Este comienza atacando a Merlín, quien termina siendo convertida en una niña. Los caballeros intentan escapar, pero son sorprendidos por una lluvia de meteoritos que los deja indefensos. La situación se torna cada vez más grave, es entonces que King y Gowther unen fuerzas para lanzar un ataque definitivo ‘Celestial Arrow’.