Nanatsu no Taizai manga 339 ONLINE: el verdadero enemigo del caos ¡Arthur vs Cath Palug! [FOTOS]

Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins) está cerca del inesperado desenlace de su manga, el cual viene siendo publicado desde el año 2012 en las páginas de la famosa revista japonesa Weekly Shonen Jump. La trama sigue no se detiene y según una profecía dictada por Merlín, el verdadero caos está por aparecer.

En el capítulo pasado Arthur finalmente despertó como el Rey del Caos, tal como lo planeaba Merlín, pero sucede algo que nadie esperaba, el gato compañero del joven termina convirtiéndose en una feroz bestia que termina arrancándole un brazo y revelando su verdadera identidad, ahora es momento determinar con el último enemigo de la humanidad.

NANATSU NO TAIZAI MANGA 339 RESUMEN COMPLETO

Continuando con los eventos del capítulo pasado, Arthur está en el suelo retorciéndose de dolor, entonces, Elizabeth se acerca a él a toda prisa para curarlo. La dama del lago explica que Cath está detrás del poder de Arthur y del caos. Al oír eso, Merlin se sorprende y le pregunta si conoce su identidad. “Él es la encarnación del deseo y obsesión por el poder nacido del caos”

Nanatsu no Taizai Manga 339

Resulta que, tiempo atrás Cath Palug fue sellado por el clan de las diosas, ya que había desatado mucha maldad en la tierra cuando estaba peleando contra el caos. Arthur decide levantarse, pero Elizabeth le dice que aún no ha terminado de curarlo; sin embargo, él se levanta. Entonces Arthur se acerca a Cath Palug e intenta conversar con él, ya que siente que sigue siendo su amigo.

Nanatsu no Taizai Manga 339

Al conocer las verdaderas intenciones de Cath Palug, Arthur baja la mirada con tristeza. Entonces Meliodas ordena atacar a aquel monstruo. Pero en ese instante, Cath Palug inicia su ataque. La tierra comienza a deformarse. Los Siete Pecados Capitales inician su ataque, pero al parecer no logran hacerle nada a la peligrosa criatura.

Nanatsu no Taizai Manga 339

Arthur le dice que se siente aliviado de escuchar eso, ya que podrá matarlo sin tener dudas. Entonces Cath Palug inicia el ataque. Arthur da un salto y corta por la mitad a la bestia. De esta forma, el gato malévolo muere. El rey cae inconsciente, pero Merlin corre rápidamente hacia él y logra sujetarlo.

Nanatsu no Taizai Manga 339

Merlin le agradece a Elizabeth por su amabilidad. Luego se disculpa con todos por lo que hizo, para finalmente mandarlos de vuelta al reino de Liones, quedándose ella sola con Arthur.