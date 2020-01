Ranking semanal: One Piece recupera el primer puesto, dejando atrás a Kimetsu no Yaiba

Luego de una semana de descanso tras su número doble del 06 de enero, el ranking de popularidad de la reconocida revista Weekly Shonen Jump ha vuelto, y en esta ocasión con más sorpresas que nunca. Finalmente el favorito de todos ha vuelto al primer puesto, se trata de One Piece que ha ganado esta semana, dejando en el segundo lugar a Kimetsu no Yaiba. En esta ocasión The Promised Neverland no participa ya que está lanzando páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana One Piece se llevó el primer lugar, dejando en segundo puesto a Kimetsu no Yaiba, seguidos en el tercer puesto por Dr. Stone. La sorpresa en esta edición es que títulos que fueron bastante votados semanas antes, como Jujutsu Kaisen y Act-age han bajado considerablemente en el top.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #68 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump

1. One Piece

2. Kimetsu no Yaiba

3. Dr. Stone

4. Haikyuu

5. Chainsaw Man

6. My Hero Academia

7. Act-Age

8. Black Clover

9. Jujutsu Kaisen

10. Mitama Ghost Security

11. Yuna de la posada Yuragi

12. Samurai 8

13. Yozakura-san Chi no Daisakusen

Weekly Shonen Jump

Hace dos semanas la portada estuvo dedicada a todos los protagonistas shonen, quienes recibían felices el nuevo año, además de hacer un claro homenaje al grupo japonés Arashi, que están cumpliendo 20 años. Pero esta semana se retoma el ciclo normal de portadas, en esta ocasión está dedicada a Undead Unluck, un nuevo manga escrito por el artista Yoshifumi Tozuka.

Entre las curiosidades de esta semana, está el regreso de Dr. Stone que estuvo ausente una semana por la enfermedad de su dibujando Boichi. Por otro lado se ha revelado un nuevo arte promocional para The Promised Neverland en el que se puede ver a Enma y otros protagonistas a todo color y ahora si con un gran cambio en sus diseños.