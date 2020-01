Triste final. La temporada 4 de My Hero Academia ha dado por concluido el impactante arco del Shie Hassaikai que no dejó de sorprender a sus seguidores en cada capítulo, pero el final que ha mostrado ha logrado conmover a más de uno, con la que podría ser hasta el momento la despedida más triste del anime.

El capítulo 13 de My Hero Academia llenó de emoción a los seguidores, quienes gozaron con el trabajo magistral hecho por el estudio Viz Media, que adaptó de excelente manera la pelea final entre Midoriya usando el One For All al 100% y Overhaul en su forma final, pero lo que se viene ahora es aún más impactante.

¿Qué pasó en My Hero Academia Capítulo 14?

Final del conflicto

Tras mucho luchar finalmente los héroes han ganado, pero cuando Midoriya pensaba que todo estaba bien, de un momento a otro el Don de Eri se descontroló y corría el riesgo de terminar siendo eliminado en su totalidad, pero fue salvado por Eraser Head, quien borró el poder de la niña para que dejara de afectar al joven héroe, tras esto comenzaron a rescatar a los heridos y apresar a los villanos.

La aparición de la Liga de Villanos

Cuando la policía se proponía a llevar al hospital al líder del Hassaikai, Chisaki (Overhaul), terminaron siendo interceptados por Shigaraki Tomura y su grupo, quienes llegaron hasta el lugar para apoderarse de las balas especiales creadas por los Yakuza. Tras hacerse con estas, Shigaraki humilla a Overhaul y para culminar le arrebata uno de sus brazos.

La muerte de un héroe

Una vez que todo ha terminado, los héroes están siendo atendidos en el hospital, al parecer la mayoría resultaron con heridas leves, pero hubo alguien que si terminó bastante mal, se trataba de Sir Nighteye, quien usó su propio cuerpo para proteger a los más jóvenes, lo cual lo dejó al borde de la muerte. Pese a que se intentó curarlo de mil manera, fue imposible cerrar el agujero que tenía en su abdomen, además de haber perdido el brazo izquierdo.

Hasta el lugar llegaron Midoriya y Mirio, fue entonces que Sir Nighteye vio por primera y última vez el futuro de Lemillion, para dejarle en claro al joven que se lograría convertir en un gran héroe. “Sonrían, una sociedad sin ánimos ni humor no tendrá un futuro resplandeciente” fueron sus últimas palabras, muriendo así con una sonrisa en el rostro.