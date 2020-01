La tercera temporada de Nanatsu no Taizai no tuvo el inicio esperado, sobre todo por la baja calidad de animación que no cubrió las expectativas de los fanáticos en las escenas importantes como la batalla entre Escanor y Meliodas.

Aun así, la esperanza continúa entre los seguidores, quienes esperan que todo ello mejore más adelante. Ahora el estudio reveló el tráiler de la segunda parte de la tercera temporada del anime, mostrando algunas escenas que podrían fijar la opinión de todos.

En el adelanto se puede ver algunos extractos de la pelea de Escanor y Meliodas, además del pasado que tanto atormenta al protagonista como la vez que murió una de las Elizabeth en Liones.

Al parecer, el tráiler solo se ha enfocado en colocar algunas partes de la serie y primeros planos de los rostros de los personajes, por lo que, la emoción que podría desprender el video no hay sido como se esperaba.

Nanatsu no Taizai 3 segunda parte - Tráiler

Solo queda esperar hasta el estreno de la segunda parte de la temporada de Nanatsu no Taizai y que se pueda evidenciar los resultados en la fluidez de las escenas y capítulos que en el manga, han encantado a muchos fanáticos.

Por otro lado, las críticas en Twitter no tardaron en llegar y decidieron comentar su parecer a través de este medio por sentirse decepcionados. A continuación, mostramos algunos de ellos: