My Hero Academia o también conocido como Boku No Hero Academia es sin duda uno de los animes del momento, que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los favoritos de miles de fanáticos no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Ahora en su cuarta temporada Deku y los demás de la case 1-A se verán implicados en un caso que les podría costar la vida.

Hasta la fecha habíamos podido ver en las tres primeras temporadas como Midoriya aprendía a controlar su poder a medida que participaba de diversos entrenamiento. Pero en esta última entrega se están dando a conocer todos los secretos detrás de la sociedad en la que todos nacen con poderes ¿Qué podría suceder ahora?

¿Cómo y a qué hora ver My Hero Academia 4x14?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este sábado 18 de diciembre de 2020 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 18 de diciembre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 18 de diciembre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 18 de diciembre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 18 de diciembre a las 5:30 AM

¿Qué pasó en My Hero Academia 4x13?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando como el grupo de chicas, entre ellas Ochako y Asui se enfrentaban a un villano perteneciente al Shie Hassaikai, producto de esto terminaron abriendo una salida al sótano en el que se encontraban Deku y los demás luchando contras el líder del grupo Yakusa.

Mientras tanto, Midoriya seguía luchando por poder derrotar a Overhaul y rescatar a la pequeña Eri, pero parecía que todos sus intentos eran en vano. Justo en el momento en que parecía que todo estaba perdido y que el villano iba a escapar con la niña, esta recuerda las palabras que le dijo el joven Mirio y se lanzó a los brazos de Deku para dejar que la rescaten.

Ahora con Eri en sus brazos, Deku se preocupa mucho más por salvarla. En su desesperación por escapar de los ataques del enemigo, el joven héroe termina utilizando su poder al 100% sin darse cuenta, pero se sorprende al darse cuenta que su cuerpo no ha sufrido ningún tipo de herida, entonces se revela el don que tiene la niña. Se trata de “rebobinar”, esto le permite regresar las cosas a un estado anterior, pero si se descuida podría desaparecer a las personas.

Es así que Midoriya pide a Eri su ayuda para poder vencer a Overhaul. Ahora con el poder de la regeneración de su lado empieza la verdadera pelea. Deku puede usar al fin el One For All al 100% sin preocuparse y pese a la predicción que había dado Sir Nighteye, en la que veía morir al joven héroe, este se sigue esforzando.

Entonces Deku le demuestra al viejo compañero de All Might que el futuro no está escrito por nadie y finalmente derrota a Overhaul de un solo golpe.