A medida que el anime continúa creciendo en popularidad, también comienza a abrirse paso en la cultura pop general aún más. Aunque los fanáticos del medio saben que algunas de las mejores películas merecen el reconocimiento de los premios, ha sido bastante difícil para el la industria del anime no obtener una nominación para los Premios de la Academia, y mucho menos asegurar una victoria. Desafortunadamente, este es el caso de los premios 2020, ya que la lista de nominaciones para cada categoría se anunció anteriormente, y confirmó que no habrá películas de anime compitiendo.

Los gritos completos como este han sido considerados “desaire” por aquellos que siguen la escena de la temporada de premios, y la lista de nominaciones para las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Película Internacional carecía de cualquier película de anime que se haya enviado para esta. Lo que significa que no hay amor para Makoto Shinkai, Weathering With You, entre otras notables.

Las nominaciones a Mejor Película de Animación se desglosan como tales:

Cómo entrenar a tu dragón: el mundo oculto

Perdí mi cuerpo

Klaus

Enlace perdido

Toy Story 4

Las películas de anime notables que se presentaron para las nominaciones en esta categoría incluyen el mencionado Weathering With You, Children of the Sea de Ayumu Watanabe , Promare de Hiroyuki Imaishi y Okko’s Inn de Kitaro Kousaka, entre algunos otros. Weathering With You fue especialmente notable ya que Japón también lo presentó a la categoría de Largometraje Internacional (marcándolo como la primera película de anime desde que la Princesa Mononoke obtuvo el honor), pero no llegó a la lista.

Weathering With You fue un gran éxito en Japón cuando se estrenó el verano pasado, y pronto hará su debut en los Estados Unidos, por lo que la falta de una nominación para incluso la película líder en anime para obtener algún tipo de reconocimiento definitivamente duele. Esto es doble para que la película anterior de Makoto Shinkai, Your Name, tampoco obtenga ningún reconocimiento notable de los Premios de la Academia.