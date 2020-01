Netflix ha continuado su sólida serie de licencias y producciones de anime durante los últimos años, y todo parece indicar que este 2020 piensan apostar mucho más alto. Pero su lanzamiento de nuevas series varía según la región, este fue el caso de una de las series más esperados de 2019, Beastars, que se lanzó al servicio de streaming en Japón semanalmente en octubre pasado, mientras que todos los que estaban fuera de la región tuvieron que esperar a por versiones pirata de baja calidad.

Ahora la cuenta oficial de Twitter de Netflix finalmente nos ha dado una fecha concreta, ya que han revelado que Beastars se comenzará a transmitir en el servicio fuera de Japón el 13 de marzo. Para celebrar, compartieron un poco de la secuencia de apertura que ha sido un gran éxito desde que los fanáticos en Japón lo vieron por primera vez.

PUEDES VER

Producida por Studio Orange, el mismo estudio que también trabajó en ‘Land of the Lustrous’, la adaptación de la serie de manga original de Paru Itagaki ha sido un éxito tan grande que una segunda temporada de la serie se confirmó rápidamente poco después de que terminara la primera temporada. Eso significa que una vez que pases por la primera temporada de 12 episodios, todavía hay mucho para disfrutar en el futuro. Actualmente no hay una fecha de lanzamiento para nuevos proyectos, pero los fanáticos ya están a la espera.

La segunda temporada no es la única adición importante a la franquicia, ya que Beastars también recibirá una adaptación Live Action en teatro, esta ha sido programada para la primavera de Japón. Los personajes serán interpretados por personas pero con una caracterización muy particular.