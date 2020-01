Pokemon y su nueva temporada han logrado que los seguidores vuelvan a conectarse con la serie tras los últimos tres años. Esto gracias a que se tomó la decisión de cambiar los diseños usados en Sun and Moon, pero además porque a diferencia de en otras ocasiones será una historia original muy alejada de los videojuegos.

El octavo capítulo de Pokemon 2019 se emitió a través de la TV Tokyo a las 4am (Hora Local), pero también puede ser encontrado a través de su canal oficial en YouTube.

¿Qué pasó en el capítulo 08 de Pokemon (2019)?

El capítulo comienza con Ash y Go tranquilos en Kanto tratando de capturar pokemons acuáticos, hasta que de pronto aparece frente a ellos un piplup, para su sorpresa pertenece a una joven de otra región, por lo que viajan con rumbo a Sinnoh para devolverle a su compañero, quien por alguna razón se escapó.

Pero con lo que no contaban es que el equipo Rocket lo estaba siguiendo. En un episodio anterior de la serie, Giovanni les regaló una máquina Gacha especial llena de poderosos Pokémon. Desde entonces, cada vez que llegan desatan dos nuevos Pokémon aleatorios con poderosos ataques. Este fue el caso con el Episodio 8 de la serie en donde se vio a Machamp y Beartic.

Ash y Go estaban participando en una carrera ártica especial en la región de Sinnoh, y estaban atrapados en un bote cuando el Equipo Rocket intentó capturar a todos los Pokémon de carreras. Es aquí donde los dos usan Machamp y Beartic, y estos Pokémon han sido entrenados bien. James incluso hace un esfuerzo adicional y hace que Beartic use Thrash en el barco, y casi tira a uno de los nuevos personajes presentados para el episodio.

Pero si bien son más peligrosos, esta aleatoriedad de sus Pokémon utilizables lo hace aún más mordaz. Existe la posibilidad de que algunos de los aleatorios no sean demasiado buenos, pero ya no están bloqueados por ningún Pokémon que encuentren en la región del temporada. Ash y Go tendrán que estar atentos y asegurarse de tomar en serio a los villanos desde ahora.