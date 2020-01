My Hero Academia 4x13: One For All al 100% ¡Deku derrota a Overhaul!

La temporada 4 de My Hero Academia sin duda alguna no deja de sorprender a sus miles de fanáticos. Finalmente la misión más difícil hasta el momento de los jóvenes héroes en entrenamiento está a punto de llegar a su fin.

El capítulo 13 era de los más esperados por los seguidores de My Hero Academia, quienes esperaban con ansias ver en animación una de las peleas más esperadas por todos, y el resultado del trabajo hecho por el estudio Viz Media ha dejado sin palabras a más de uno que ha disfrutado con una animación y detalles magníficos en esta última entrega. Esta si es buena animación para una pelea importante.

¿Qué pasó en My Hero Academia Capítulo 13?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando como el grupo de chicas, entre ellas Ochako y Asui se enfrentaban a un villano perteneciente al Shie Hassaikai, producto de esto terminaron abriendo una salida al sótano en el que se encontraban Deku y los demás luchando contras el líder del grupo Yakusa.

Mientras tanto, Midoriya seguía luchando por poder derrotar a Overhaul y rescatar a la pequeña Eri, pero parecía que todos sus intentos eran en vano. Justo en el momento en que parecía que todo estaba perdido y que el villano iba a escapar con la niña, esta recuerda las palabras que le dijo el joven Mirio y se lanzó a los brazos de Deku para dejar que la rescaten.

Ahora con Eri en sus brazos, Deku se preocupa mucho más por salvarla. En su desesperación por escapar de los ataques del enemigo, el joven héroe termina utilizando su poder al 100% sin darse cuenta, pero se sorprende al darse cuenta que su cuerpo no ha sufrido ningún tipo de herida, entonces se revela el don que tiene la niña. Se trata de “rebobinar”, esto le permite regresar las cosas a un estado anterior, pero si se descuida podría desaparecer a las personas.

Es así que Midoriya pide a Eri su ayuda para poder vencer a Overhaul. Ahora con el poder de la regeneración de su lado empieza la verdadera pelea. Deku puede usar al fin el One For All al 100% sin preocuparse y pese a la predicción que había dado Sir Nighteye, en la que veía morir al joven héroe, este se sigue esforzando.

Entonces Deku le demuestra al viejo compañero de All Might que el futuro no está escrito por nadie y finalmente derrota a Overhaul de un solo golpe.