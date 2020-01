Nanatsu no Taizai: último capítulo decepciona a fans por su mala animación

Desde el estreno de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai, muchos fans quedaron decepcionados por la mala calidad de animación que el estudio DEEN ha logrado hasta el momento.

Y ahora con la pelea entre Escanor y Meliodas, la cual había sido esperada por muchos seguidores del manga, los resultados han causado la furia y burlas de todo el fandom, atribuyendo mucho de ellos que dejarán de seguir la serie.

Todo ello habría empeorado en el reciente capítulo 13 de Nanatsu no Taizai donde se mostraban a los personajes muy deformados, con un coloreado básico y con escenas que dejan mucho que desear.

Y aunque es comprensible que los estudios son cada vez más presionados a sacar mayor cantidad de episodios, la realidad es que el trabajo final ha molestado a los usuarios considerándolo como una falta de respeto incluso hacia la misma autora Nakaba Suzuki.

Ante este suceso, muchos fans han decidido manifestar sus reacciones a través de las redes sociales y en especial en Twitter, como se puede ver a continuación.

Bueno, me retiro de Nanatsu no Taizai, no entiendo cómo Nakaba permite que destruyan su obra de esa manera, me golpea la vista ver esa animación tan mierda cuando hay un manga tan jodidamente perfecto en cuanto a dibujo, a esperar la cuarta