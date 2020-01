El estreno de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin ha emocionado a todos los fanáticos, quiénes han podido ver finalmente adaptados al anime el entrenamiento de Diane y King con sus predecesores, además de que finalmente se dio a conocer el triste pasado de Gowther y ahora comenzará el enfrentamiento tan esperado, Pecados Capitales vs Mandamientos.

En el último capítulo de Nanatsu no Taizai se vio la derrota de uno de los mandamientos, Melascula, pero aún más importante, el inicio de la pelea entre el humano y demonio más fuertes entre todos, pero lamentablemente esto fue duramente criticado, ya que fue pésimamente animado y esto generó la molestia de miles de fanáticos, quienes al ver esto incluso han sugerido crear su propia versión de este enfrentamiento ¿Qué pasará ahora?

¿Qué pasó en Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin Capítulo 13?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando la continuación de la pelea entre Melioda y Escanor, cuándo todos pensaban que el humano más fuerte había sido derrotado por el hijo del Rey Demonio, resultó en que el miembro de los Siete Pecados Capitales se levantó con más poder y empezó a contraatacar.

Sin embargo, estos ataques no tenían efecto en Meliodas que había perdido el control y había vuelto a su forma como próximo Rey Demonio, entonces Merlín indica que la batalla se decidirá en el siguiente minuto, cuando llegue el medio día.

Cuándo parecía que la pelea se había decidido, se activa el poder real de Escanor y entra en su modo ‘the One’, es así como ningún ataque de Meliodas resulta efectivo contra él y con un solo movimiento derrota al hijo del Rey Demonio.

Tras esto ambos peleadores caen al piso inconscientes y Merlín dice que lo mejor es confinar a Meliodas en un ‘Perfect Cube’, pero Elizabeth se opone a esto afirmando que ella puede solucionar toda esta situación. Mientras tanto en Camelot se encuentra el Rey Arthur, quien tras mucho pensarlo al fin se ha decidido a infiltrarse en el castillo y tomar la espada sagrada excalibur, la única que podría derrotar a todos los demonios.

Pero mientras todos se preparan para hacer su siguiente movimiento, el Rey Demonio se comunica con Zeldris, diciéndole que Meliodas al fin está despertando como su sucesor y que es necesario ir a rescatarlo de las manos de los Pecados Capitales los más pronto posible.