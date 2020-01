Kakashi Hide: novela revela el verdadero amor de Kakashi Hatake [FOTOS]

Naruto: Boruto Next Generations es conocido por centrarse mayormente en peleas y casi no se toma en cuenta las relaciones entre los personajes. Si bien algunos ninjas tuvieron alguna relación formal como en el caso de Naruto y Hinata, hay otros que se mantuvieron solos hasta el final.

Tal es el caso de Kakashi Hatake que, hasta el momento, nunca contrajo matrimonio con ninguna persona y además de guardar siempre un aire misterioso. Sin embargo, todo esto habría ocultado su trágica historia, llena de pérdida y dolor.

Desde el inicio, él era un huérfano que era rechazado por todos, siendo un ninja muy rígido y obediente de las reglas en su juventud. Luego tuvo que ver cómo moría su mejor amigo Obito, y tras la desgracia, asumió la personalidad de él.

Y como Obito amaba a Rin, Kakashi tuvo que ignorar los sentimientos de la joven y rechazarla, sin embargo, más adelanto acabó matándola accidentalmente, siendo una de las tragedias más grandes de su vida.

Más adelante también morirá su sensei Minato y un hecho que lo mantuvo con remordimiento fue que no pudo apartar a Sasuke de la oscuridad, tras dejar el equipo 7 y abandonar Konoha para entrenar con Orochimaru.

Aunque en el manga no se conoce mucho sobre el interés amoroso de Kakashi, en el libro Kakashi Hiden: Lightning in The Icy Sky, donde se menciona que él tuvo un interés amoroso por una chica llamada Kayo. Ella se caracterizaba por usar jutsus de hielo y era tan fuerte que estaba en el nivel de un Kage.

Boruto

Tal fue el caso, que humilló el Raikage A en una lucha de taijutsu. Lamentablemente, en el spin-off no cuenta si él llegó a confesar sus sentimientos por ella o algo relacionado, aunque eso habría cambiado posiblemente el rumbo del ninja.