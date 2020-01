Honzuki no Gekokujou: revelan primer tráiler promocional para ova del anime [VIDEO]

Sin duda alguna uno de los mejores animes del género Isekai de la temporada pasada fue ‘Honzuki no Gekokujou’, la serie que contaba la historia de una joven bibliotecaria que un día murió aplastada por varios libros y terminó reencarnando en un mundo extraño, esto suena al cliché de siempre, pero a diferencia de otras series, es que esta no cuenta con los elementos clásicos como un poder que le de ventaja alguna o el tener que luchar contra un rey demonio.

La historia gira en torno a una chica de nombre Urano Motosu, ella trabaja en como bibliotecaria y un día muere aplastada por los libros, pero termina reencarnando en forma de niña en otro mundo. Lamentablemente este lugar carece de cualquier tipo de tecnología, pero más importante, no existen el papel ni los libros, por lo que se trazará como meta el crear estos para tener una mejor calidad de vida, pero no será tan fácil ya que pronto se da cuenta que padece de una extraña enfermedad que la va consumiendo cada vez más rápido.

Honzuki no Gekokujou

Tras el final de la primera temporada que tuvo un total de 12 capítulos, se creyó que no se sabría nada más hasta el lanzamiento de su segunda temporada que fue confirmada hasta hace unas semanas, pero para el deleite de todos los fanáticos ya hay información acerca de un nuevo proyecto de animación, se trata de una OVA.

A través de las redes sociales oficiales de Honzuki no Gekokujou se ha publicado un primer tráiler promocional de lo que será su primera OVA, sin embargo no se ha dado mayor información acerca de la trama, por lo que no se sabe si esta abarcará algún punto que no se haya tocado dentro del anime, o si se desarrollará tiempo después del final de la primera temporada.

Mira aquí el tráiler de la OVA

Por el momento se sabe que la fecha de lanzamiento confirmada es este próximo 10 de Marzo de 2020, y que podrá ser visto a en la televisión japonesa y también el servicio de streaming anime Crunchyroll.