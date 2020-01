Black Clover es uno de los animes shonen del momento al que le está yendo bastante bien, todo esto gracias al apoyo del Estudio Pierrot, quienes en un principio tenían planificado que la serie durara un total de 51 capítulos, pero tras ver el gran recibimiento que tuvo, lo extendieron hasta 150. Ahora en su capítulo 112, se está desarrollando el arco de la pelea con los elfos.

En el capítulo 115 de Black Clover los protagonistas se vieron metidos en grandes problemas luego de percatarse que uno de los elfos que había reencarnado en realidad estaba siendo poseído por un demonio que utilizaba la ‘magia de las palabras’. Este tiene un gran poder y consigue humillar fácilmente a todos los que están ahí. Finalmente hace que Patry pierda el control y caiga en el modo oscuro para que se enfrene a todo aquel que se ponga en su camino

¿Qué pasó en Black Clover Capítulo 116?

El capítulo de esta semana comenzó mostrando la pelea contra Patry, el elfo que cayó en la oscuridad, este le estaba dando varios problemas a Asta y Yuno, quienes no podían hacer nada por detenerlo. En el peor momento cuando parecía que ya todo estaba perdido, llegó el capitán de las Águilas Plateadas, Nozel, este usa su magia de mercurio para detener al enemigo.

En el preciso instante en que iba a dar el golpe de gracia Asta y Yuno lo detienen, afirmando que no lo haga porque se trata del capitán de ‘Amanecer Dorado’. Entonces usan la espada anti magia para liberarlo del control del demonio, pero lo que no esperaba hasta, era que el poder sería lo suficientemente grande como para tragarlo, es así como se encuentra con el alma de Patry, quien no deja de lamentarse por haber tomado una mala elección y nunca haber sido el elegido.

Una vez que es libre, se empieza a formar una alianza entre elfos y humanos, todo por detener al demonio que los estuvo engañando desde tiempos remotos y es quien tiene en verdad la culpa por todo lo que está pasando. Mientras tanto en la habitación superior donde se encuentran Licht y el ente malvado, llega el capitán de los Toros Negros, Yami. Este termina uniendo fuerzas con una elfa que también logró entrar.

Pero al final de capítulo sucede algo inesperado, se ve a Nero, la pequeña ave que siempre lleva Asta en su cabeza, hablar por primera vez, esta le pide a uno del lugar que le lleve hasta el cadáver del demonio que fue asesinado hace mucho tiempo ¿Qué pasará ahora?