Tras una breve pausa el rankig ha vuelto. Esta semana quien aparece en el primer puesto es Kimetsu no Yaiba, quienes comienzan el año con pie derecho, pero esta nueva lista trae grandes sorpresas. Un detalle importante es que en esta ocasión One Piece no ha participado porque ha publicado una serie de páginas a color en la presente edición.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana Kimetsu no Yaiba se llevó el primer puesto, mientras que Act-Age sorprende ocupando el segundo lugar y en tercero no muy de lejos está The Promised Neverland, manga que está cada vez más cerca de su final.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #6 y #7 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump

1. Kimetsu no Yaiba

2. Act-Age

3. The Promised Neverland

4. My Hero Academia

5. Haikyuu

6. Black Clover

7. We Never Learn

8. Yozakura-san Chi no Daisakusen

9. Yuna de la posada Yuragi

10. Mitama Ghost Security

11. Samurai 8

Weekly Shonen Jump - Ranking de Popularidad

Hace dos semanas la portada estuvo dedicada a todos los protagonistas shonen, quienes mandaban un saludo por las fiestas navideñas y la llegada del invierno en esa parte del mundo, diferente a lo que se creía, esta semana nuevamente tenemos a una serie de personajes quienes le dan la bienvenida al año 2020, todos estos liderados por Luffy, quien lleva en su mano un distintivo de la agrupación musical Arashi.

Weekly Shonen Jump - Portada

Entre las curiosidades de esta nueva edición destacan tres cosas, primero está el hecho que el mangaka Tadatoshi Fujimaki ha regresado a las páginas de la revista con un nuevo manga, en segundo, se ha confirmado que esta semana no habrá Dr. Stone debido a que el ilustrador se encuentra mal de salud y por último y más importante, se ha lanzado de manera oficial la ilustración colaborativa que reúne a los protagonistas de One Piece con los miembros de la agrupación musical Arashi, ambos celebrando sus 20 años y el estreno de su videoclip conmemorativo.