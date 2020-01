My Hero Academia 4x12: l Deku vs Overhaul ¡Comienza la batalla final! [FOTOS]

La temporada 4 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) ha llegado a la parte más interesante de las pasantías a las que se sometieron los jóvenes héroes. Midoriya, quien está bajo la tutela de Sir Nighteye ahora tendrá que enfrentarse a un villano que amenaza contra su vida y la paz por la que tanto luchó All Might.

En el capítulo 11 Togata Mirio finalmente logró alcanzar a Overhaul, pero este fue atacado por tres miembros del Shie Hassaikai que le tendieron una trampa y debilitaban cada más al joven héroe. En el momento que parecía que ya tenía la situación bajo control, Lemillion es atacado con una de las balas especiales fabricadas por los Yakuzas, esto provoca que pierda sus poderes de manera definitiva, pero esto no fue impedimento para que se siguiera esforzando por defender a Eri. Justo en el momento en que parecía que todo estaba perdido e iba a ser asesinado, llega Deku.

¿Qué pasó en el capítulo 12 de My Hero Academia?

El capítulo de esta semana comenzó con el preciso instante en que Dekú y los demás llegaron hasta la habitación en que se encontraban luchando Mirio y Overhaul. Al momento el joven héroe le da un duro golpe al villano, lo cual da tiempo de alejar lo más posible a Lemillion y Eri, quienes casi caen ante Chissaki.

Comienza la pelea y es el profesional Sir Nigtheye quien se enfrenta a Overhaul, usando su poder de previsión esquiva todos los ataques, pero lo que no esperaba era ver un futuro tan trágico, uno en el que Chisaki los elimina a todos y termina huyendo de las manos de la justicia.

Al ver que todos habían caído, es Deku quien se lanza a luchar contra el villano, pero sucede algo inesperado, con la intención de curar sus heridas y aumentar su poder termina usando el cuerpo de uno de sus secuaces y se fusiona con él. Esto le deja controlar dos quirk a la vez con cuatro brazos.

Pese a todos sus esfuerzos Midoriya no puede detenerlo, el estudiante se resiste a caer ante la predicción que afirmaba que todos morirían en ese lugar. En un momento Eri regresa al lugar en donde el villano la espera, pero Deku le dicen que no debe de sufrir más y que será él quien la salve.

En el siguiente capítulo la impactante batalla llegará a su final con un One For All al 100%.