En los últimos días, diversas páginas y plataformas especiales han realizo su ranking de las series y películas más vistas durante la última década. Es por ello que Crunchyroll, el streaming de anime más famoso del mundo, también decidió hacer lo mismo en su rubro.

La plataforma compartió una lista de los animes más vistos en la última década. Mejor aún, lo ha segmentado en regiones. ¿Habrá sido Naruto Shippuden? ¿Dragon Ball Super? ¿Quizás My Hero Academia? Acá te lo contaremos.

Aunque no lo creas, Naruto Shippuden se alzó como el anime más visto de la década. La obra de Masashi Kishimoto superó a otros como Dragon Ball Super, Shingeki no Kyojin, One Piece y Boku no Hero Academia.

RANKING ANIMES ÚLTIMA DÉCADA SEGÚN CRUNCHYROLL EN SUDAMÉRICA

En nuestra región, los resultados nos dan otro ganador: Dragon Ball Super. La obra de Akira Toriyama fue más visto en nuestro país, así como en Argentina, Chile, Colombia. Por otro lado, Naruto Shippuden lideró Brasil.

Ranking de animes de la última década. Foto: Crunchyroll

RANKING ANIMES ÚLTIMA DÉCADA SEGÚN CRUNCHYROLL EN ASIA

El anime más visto en Japón fue RWBY, una serie producida por Estados Unidos y que no puede ser vista por otros medios en el país oriental. También aparecen otros como Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations y Naruto Shippuden.

Ranking de animes de la última década. Foto: Crunchyroll

RANKING ANIMES ÚLTIMA DÉCADA SEGÚN CRUNCHYROLL EN ANTÁRTIDA

Hunter x Hunter se alzó con el primer lugar y no tuvo competencia alguna. Aunque no lo creas, en la fría Antártida también ven animes y han preferido a las aventuras de Gon y Killua.

Ranking de animes de la última década. Foto: Crunchyroll

En la notagalería de la parte de arriba podrás encontrar el ranking de los demás continentes según Crunchyroll.