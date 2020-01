Death Note es considerado como una obra de culto, escrita por Tsugumi Oba e ilustrada por Takeshi Obata, convirtieron su historia como una de las más aclamadas a nivel mundial. Pero tanto el manga y anime, terminaron hace 14 años y aunque salieron diferentes películas live action y novelas, nada pudo superar a la original.

Sin embargo, para la alegría de los fanáticos, los creadores decidieron volver con un nuevo manga que continuaría la trama años después de la muerte de Kira, y cómo Ryuk buscará a un nuevo dueño de la libreta de la muerte.

Muerte de Light Yagami - Death Note

Y gracias al canal de Youtube, Dash Aniston, es que se puede conocer el contenido de la primera parte de la historia del nuevo manga Death Note 2. A continuación, relatamos lo que sucede:

¿Qué pasará en Death Note 2?

El Dios de la Muerte, Ryuk, regresa al mundo humano para brindarle su libreta de la muerte a un nuevo Kira, ya que desea a alguien que le de más manzanas, por ello elige a un joven estudiante llamado Minoru Tanaka y para que este lo vea, coloca el cuaderno encima de su cabeza y es ahí que empieza a recordarlo todo.

El joven asegura que han pasado dos años desde que hizo un trato con Ryuk, y este le contesta que siempre cumple sus promesas, por lo que, Minoru relata lo que pasó antes de conocerlo y que era un estudiante de secundaria normal que estaba viendo su puntuación de inglés, luego ve caer desde el cielo una libreta negra y así se conocen.

Tanaka es considerado un buen estudiante y según sus maestros sea el más inteligente de todo Japón durante tres años seguidos, es así que el shinigami se interesa en él, pero su compañero rechaza su inteligencia aludiendo que no le gusta estudiar.

Ryuk le explica que la Death Note puede ser bien utilizado por una persona muy brillante y que podría volverse el nuevo Kira, quien es considerado como un dios entre los humanos e incluso sale en los libros de historia como el ser más despiadado y por causar una de las grandes masacres en todo Japón.

Luego, volviendo al presente, Minoru comienza a meditar sobre cuál sería la mejor manera de utilizar el cuaderno de forma inteligente, por lo que idea una estrategia para comunicarse con él sin la intervención del Internet, ya que podrían ser descubiertos, es así que el joven usa al shinigami para que vaya a la cadena de tv Sakura TV y envíe un mensaje con un método muy diferente a los otros Kiras.

Minoru decide vender al mejor postor la Death Note, por lo cual todos se conmocionan, no solo por el hecho de la noticia sino por ver la libreta colgando, ya que es Ryuk quien la sujeta y nadie puede ser capaz de notarlo sin haber tocado el cuaderno antes. Sin embargo, Matsuda, el antiguo jefe de policía y que estuvo involucrado en el caso Kira, sí es capaz de observarlo.

Además, otro individuo que se entera de lo sucedido es nada menos que Near, el nuevo L, quien está mucho más adulto y con el cabello extremadamente largo que incluso le llega hasta las pantorrillas. Este quedó ansioso desde la última vez que atraparon al primer Kira y estuvo con las ganas de ver a Ryuk y enfrentarse a él, por lo que este nuevo caso lo motivará a ello.

No obstante, Near asegura que este nuevo Kira o S Kira, como también es llamado por subastar la Death Note, podría ser mucho más inteligente que Light Yagami y que a diferencia de él, acusado de asesinar a muchas personas, Minoru solo habría ofrecido la libreta al mejor postor, poniendo en duda si es considerado o no un crimen.

Hasta el momento solo se ha revelado la primera parte, pero tanto Tsugumi Oba y Takeshi Obata, continúan con el manga que se espera llegue en físico en febrero de 2020.