One Piece: material original revela a nuevos personajes en el anime [FOTO]

El arco del Wano de One Piece está siendo uno de los más emocionantes hasta el momento y para los que no siguen el manga, aun no conocen a los nuevos personajes que entrarán en la historia y aunque algunos ya salieron en los primeros episodios, la realidad es que pueden ser desconocidos para muchos.

Pero gracias a una reciente imagen, por fin se reveló algunos de los nombres que comenzarán a ganar bastante relevancia en los siguientes capítulos, y todo esto es debido al usuario “Yonkou Productions”, quien publicó el póster en sus redes sociales y se puede ver a los nuevos miembros de la historia de Eiichiro Oda.

One Piece

A pesar que algunos recuerden a Kyoshiro, el cual fue presentado en uno de los últimos episodios del anime, habrían dos recientes personalidades que se incorporarán, tal es el caso de Shimotsuki Yasuie y la cortesana Komurasaki, considerados como los más interesantes de este nueva entrega.

Mientras que la función del primero ya se reveló debido al opening de los nuevos capítulos, el destino de la joven sigue siendo intrigante incluso hasta la actualidad con el manga. Además, otros tres miembros de la tripulación de Barbanegra se unirían en esta temporada, quienes serían: Shiryu de la Lluvia, Catarina Devon y Avalo Pizarro, tiendo una breve aparición en los siguientes episodios.

Pero para los que siguen la historieta de One Piece, esto no sería nada nuevo, debido a que ya se les vio junto al Emperador en una de las islas que este controla. Aparte de mostrar sus nuevos aspectos, también se les verá usando los increíbles poderes que han conseguido en estos dos años que Luffy estuvo entrenando.