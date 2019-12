Vinland Saga: video final da esperanzas sobre la segunda temporada

Uno de los animes que ha sorprendido es sin duda Vinland Saga, el cual acabó su primera temporada y dejó a muchos fanáticos con la esperanza de más entregas. El sitio oficial de la serie publicó un video especial luego del estreno del último episodio.

Y lo que muchos se preguntaron es si se confirmó una segunda temporada de Visland Saga, y tras el clip mostrado no anunciaron la esperada noticia, sin embargo, presenta un guiño al siguiente arco del manga, el cual presenta varias imágenes del capítulo final y que podría llegar en un futuro no muy lejano.

El anime se basa en la historia del manga original de Makoto Yukimura, quien además publicó un video de siete minutos de duración, donde habla de la adaptación y sobre una historia que no salió en el manga, además de su participación como “seiyuu” en la serie.

El director de Vinland Saga, Shuhei Yabuta, no pudo evitar demostrar su felicidad y agradeció a todos por ver la animación y compartió una ilustración digital en la que salen diferentes personajes a través de su cuenta oficial de Twitter.

Thank you for watching #VINLAND_SAGA ! Without your encouragement, my team could never finish the work! I'm very pleased to engage in conversation with everyone through this title! The story ends once, but I would be grateful if you could keep expanding the world of VINLAND! https://t.co/IT6JWVzCQK pic.twitter.com/5ogjkPrrtn